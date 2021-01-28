В Ленобласти дети и пенсионеры стали чаще болеть коронавирусом

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Ленобласти стабильная. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рост числа заболеваний коронавирусом среди детей и людей старшего возраста зафиксировали специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. И хоть в абсолютных цифрах прирост едва заметен, пускать дело на самотек никто не собирается.

- Эти случаи единичны, но расслабляться не стоит. Каждый из них мы проверяем. Оснований для перевода школьников и студентов на дистанционное обучение нет, - приводит слова главного санитарного врача Ленобласти Ольги Историк «Мойка 78».

Одновременно с детьми и подростками чаще стали болеть и люди старшего возраста. В Роспотребнадзоре предполагают, что виной тому длинные новогодние праздники и школьные каникулы.

Внуки сидели с бабушками и дедушками, а те немного расслабились и перестали соблюдать карантинные меры.

Впрочем, общая ситуация с распространением коронавируса в Ленобласти благополучная, оснований для сильного беспокойства нет. Число выздоровлений выше количества новых заболевших, а свободных мест в стационарах все больше.