В Петербурге все меньше школьников, ушедших на удаленку из-за коронавируса

Менее двух десятых процента школьников не ходят на уроки из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьные каникулы давно закончились, ситуация с коронавирусом стабилизировалась и в Петербурге все меньше классов, отправленных на карантин из-за вспышки «ковида» или ОРВИ среди учеников или учителей.

- Тенденция к сокращению количества заболевших среди обучающихся и педагогов сохраняется. По данным на 28 января в школах из-за болезни отсутствуют 936 детей (0,18 % от общего количества обучающихся) и 497 сотрудников (1,17 % от общего количества сотрудников), - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

На настоящий момент из-за выявления респираторных инфекций на дистанционном обучении находятся 38 классов в 25 школах (0,19 % от общего количества классов в городе). Также закрыты две группы в двух детских садах.

Число школьников, находящихся по заявлению родителей на домашнем (смешанном) обучении также сократилось и составляет 10 503 человека или 2 % от общего количества учеников в городе.