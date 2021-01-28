Разлив нефтепродуктов ликвидировали в Курортном районе Петербурга

Ликвидация разлива нефтепродуктов в Курортном районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Курортном районе Санкт-Петербурга специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов. В среду, 27 января 2021 года, в мобильную экологическую дежурную службу поступило обращение о загрязнении акватории ручья Горский. Оказалось, что нефтепродукты поступали в ручей из дренажной канавы, идущей вдоль жилых домов.

- Ручей Горский является водным объектом рыбохозяйственного значения, нефтепродукты могли нанести существенный урон флоре и фауне. В первый день работ собрано 200 килограмм нефтеводяной смеси, - рассказали в комитете по природопользованию.

Работа продолжилась и 28 января. Специалисты проверили ранее установленные боновые ограждения и собрали еще 50 килограммов загрязнений. ходе проведения работ дополнительно установлено 10 метров заградительных сорбирующих боновых заграждений.

Комитетом по природопользованию возбуждено административное расследование. 28 января с привлечением аккредитованной лаборатории осуществлен отбор проб воды из ручья и загрязненной почвы.