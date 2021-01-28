Суд арестовал главврача поликлиники МВД по делу о липовых справках за взятки

Суд арестовал всех соучастников по делу о взятках в петербургской поликлинике МВД. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Суд отправил в СИЗО главврача поликлиники МВД в Санкт-Петербурге, которого обвиняют в получении крупной взятки. Вместе с ним в изолятор поместили пятерых предполагаемых подельников, сотрудников медучерждения, среди которых есть два заместителя начальника. Напомним, ранее силовики нашли у медиков четыре миллиона долларов и евро.

Предполагается, что группа злоумышленников задумала обогатиться за счет выдачи поддельных справок об инвалидности любым желающим сотрудникам ведомств. Данные документы дают разнообразные льготы и страховую выплату почти в 1 млн рублей. Естественно, за услугу требовалось заплатить.

- По версии следствия, соучастники приискали трех человек, с которых взяли взятку по 200 тысяч рублей с каждого, после чего те получили «инвалидности», а позднее – страховую выплату.

Все злоумышленники возражали против ссылки в СИЗО и просили домашний арест. Но их все же отправили в изолятор, минимум по 25 марта 2021 года. Всем грозит до 10 лет лишения свободы.