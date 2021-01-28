Трубу с кипятком прорвало у метро «Международная», вход на станцию ограничили

У станции метро "Международная" прорвало трубу с горячей водой. Фото: vk.com/spb_today

Трубу с кипятком прорвало прямо напротив входа на станцию метро «Международная» в Санкт-Петербурге. Все случилось чуть позднее 17:00. Улицу Белы Куна моментально заволокло паром. Прибывшие на место спасатели МЧС и аварийные бригады временно ограничили вход в подземку. Пешеходов просили не ступать на воду и не ходить под опасным паром.

Прохожих просили как можно скорее покинуть место и не заходить в пар. Фото: vk.com/spb_today

- Поврежденный трубопровод оперативно отключили. Вход на станцию метро был ограничен всего 10-15 минут. Движение транспорта осталось прежним, поскольку дефект обнаружен в газонной части. Пара, соответственно, нет. Окончание ремонта запланировано на 13:00 следующего дня, 29 января, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».

На ремонт потребуются почти сутки. Фото: vk.com/spb_today

Добавим, что «Горэлектротранс» все же решил отвести от улицы два троллейбуса от греха подальше. На место помимо спецслужб прибыл и глава Фрунзенского района, но разлив кипятка быстро устранили.