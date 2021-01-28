В Смольном с осторожным оптимизмом смотрят на допуск зрителей на матчи Евро-2020

В Смольном верят в допуск зрителей на стадионы во время матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский встретился с гендиректором Оргкомитета Евро-2020, чтобы обсудить различные нюансы проведения футбольного турнира в разгар пандемии коронавируса. Напомним, чемпионат Европы перенесли на лето 2021 года, а позже УЕФА оставил все 12 городов-организаторов, в том числе Северную столицу. Однако вопрос о допуске зрителей на стадионы будут решать в каждой стране отдельно.

- УЕФА отсрочил принятие соответствующего решения с марта на апрель, а также планы подготовки к финалу Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году. Мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями, мы постоянно мониторим ситуацию и находимся в контакте с организаторами, - цитируют Пиотровского в пресс-службе Смольного.

Добавим, что Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России сыграет на стадионе «Зенита» с Бельгией, 12 июня, а затем с Финляндией, 16 июня.