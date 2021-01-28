Полиция предупредила петербуржцев об ответственности за участие в новых незаконных акциях

В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных митингах в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга просит горожан не поддаваться на провокации и не участвовать в новой незаконной акции. Напомним, несогласованный митинг на прошлых выходных закончился возбуждением пяти уголовных дел – за насилие в отношении представителей власти, препятствование движение транспорта и пешеходов, повреждение служебного авто ДПС, а также за вовлечение в противоправные действия несовершеннолетних лиц.

- Любые попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители будут привлекаться к ответственности, - строго отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отдельной строкой полиция сообщает, что участвовать в массовой акции у зданий органов госвласти и экстренных оперативных служб запрещено законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».