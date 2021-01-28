Нарушения на 57 млн рублей нашли в администрации МО «Петергоф»

В МО "Петергоф" нашли многомиллионные нарушения, касающиеся траты бюджетных денег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Контрольно-счетная палата нашла больше 200 нарушений на сумму в 57 миллионов рублей в работе администрации МО города Петергоф в Санкт-Петербурге. Деньги, естественно, бюджетные. Если вдаваться в детали, то, по версии КСП, 27,8 млн рублей ушли на нецелевое использование. К примеру, из этой суммы 18,9 млн рублей направили на благоустройство объектов культурного наследия вроде Казарм лейб-гвардии. Однако по закону ремонт и содержание зданий лежит на собственнике, так что в щедрости чиновников не было смысла.

- Нецелевыми расходами признали и другие траты. Например, проведение Спортивно-оздоровительным центром турнира по тайскому боксу и фестиваля по шахматам «Петровская ладья» для спортсменов, имеющих мировые, европейские и российские рейтинги. Эти турниры являются спортом высших достижений, их поддержка не входит в полномочия ОМСУ, - добавляют в пресс-службе КСП.

Еще несколько нарушений найдены в муниципальных закупках, особенно в определении максимальной цены некоторых контрактов – значительно завышенной, что повлекло потерю 3,3 млн рублей. КСП направит итоговый отчет во все инстанции, в том числе полиции.