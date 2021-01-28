Водитель электроскутера угодил в жесткое ДТП из-за испуга в Петербурге

Электроскутер устроил ДТП на ровном месте в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель электроскутера на ровном месте угодил в жесткое ДТП в Санкт-Петербурге, испугавшись машины, которая начала выезжать ему навстречу из-за угла. Все произошло около 16:00 у дома №22 на улице Ильюшина в Приморском районе. Фотографиями с места происшествия поделился «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Молодого человека госпитализировали с травмами в больницу. Фото: vk.com/dorinspb

- Только потеплело, снова начали гонять электроскутеристы... Испугался выезжающего авто. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил падение. Без контакта с автомобилем «Хендай», выезжавшим с прилегающей территории, - сообщил инспектор со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

После падения водитель миниатюрного транспорта не смог самостоятельно подняться. Ему вызвали «скорую». Медики решили госпитализировать его. По словам врачей, он получил травмы средней степени тяжести.