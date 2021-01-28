Беглов похвалил чиновников за дисциплину в расходах бюджетных средств в 2020 году

Исполнение расходной части бюджета составило 98,5% в 2020 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов похвалил чиновников Смольного за дисциплинированные расходы бюджетных средств в 2020 году. По словам градоначальника, в этом помогли и представители бизнеса, промышленности и стройкомпании. В итоге исполнение расходной части бюджета составило 98,5 процента.

- Это хороший результат. При первом подъеме заболеваемости мы взяли на себя смелость и решили не останавливать промышленность и стройки. Это дало возможность ввести все социальные объекты, которые мы запланировали, - цитируют губернатора в Смольном по итогам эфира на телеканале «78».

Беглов заверил, что город избавился от строителей, которые срывают введение в эксплуатацию жилых домов и социальных объектов. Более того, в городе отлично зарекомендовали себя программы инициативного бюджетирования, когда жители того или иного района сами решают, как благоустроить их дворы.