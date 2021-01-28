Число безработных петербуржцев снизилось на 25% по сравнению с пиком пандемии

Количество безработных жителей Санкт-Петербурга снизилось на четверть с пика пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 81 тысячи безработных осталось в Санкт-Петербурге на начало 2021 года. При этом данное число горожан, вставших на учет, на 25% меньше, чем в пик пандемии коронавируса. В худшие дни 2020 года без работы одновременно жили примерно 109 тысяч человек – был конец августа. Однако потом цифра пошла на спад.

- Самое ощутимое снижение произошло в ноябре. Тренд на уменьшение числа безработных сохраняется. На утро сегодняшнего дня у нас на учете состоят 81 322 человека. Помогла отмена ряда ограничений в городе. У работодателей стало больше возможности принять к себе людей. Сыграла свою роль и осенняя сезонность, когда есть большой спрос на рабочую силу, - сообщил первый зампред городского комитета по труду и занятости населения в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, прошлой осенью в Смольном посетовали на дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов.