Суд арестовал петербуржца, который в стихотворной форме призвал идти на незаконный митинг

Суд арестовал на 7 суток петербуржца за призывы выходить на незаконный митинг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд дал 7 суток административного ареста петербуржцу, который с помощью соцсетей в стихотворной форме призывал идти на незаконный митинг, прошедший 23 января. Напомним, после несогласованной акции возбуждено пять уголовных дел, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в эти стихийные «мероприятия». Помимо этого нескольких активистов уже успели оштрафовать или наказать схожими сроками ареста.

- Новый подсудимый разместил в социальной сети «ВКонтакте» следующий материал: «Я иду, по городу иду, по улицам иду, я обязательно туда пойду 23 января 2021, 14.00. Хотите правильный митинг 23.01 замутить в поддержку Навального и других политзаключенных?», - цитируют творчество мужчины в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина вину не признал и пытался всех убедить, что это не его страница во «Вконтакте». Но судья поверил фактам – материалам дела.