Суд посадил в колонию петербуржца, прострелившего глаз брату

Петербуржец лишил зрения родного брата выстрелом из пистолета и угодил в колонию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржца, который оставил без глаза своего брата, отправили в колонию общего режима. В мае 2020 года он зарядил домашний револьвер и выстрелил в лицо родственнику. Шокированный брат получил черепно-мозговую травму и серьезное повреждение правого глаза, который впоследствии перестал видеть. Мириться он не собирался и пошел в суд.

- В результате преступления у потерпевшего установили тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица. Суд признал его брата виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Помимо этого суд удовлетворил иск прокурора по поводу возмещения фонду медстрахования больше 300 тысяч рублей. Именно эту сумму и потратили на лечение пострадавшего мужчины.