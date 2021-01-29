Снег и гололед обещают в Петербурге 29 января

Днем в Петербурге ждут снегопад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима возвращается в Петербург. Январская оттепель, пришедшая после крещенских морозов, сменяется минусовой температурой. Сильного похолодания в ближайшие дни ждать не стоит, но снег и гололед будут точно.

- В пятницу в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Утром небольшой снег, днем более интенсивный. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...-2 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление после ночного понижения не изменится.

Отметим, что на 7:50 утра в Петербурге идет небольшой снег. Температура держится на отметке -0,8 градуса. Давление составляет 748,2 мм ртутного столба, а влажность достигает 92%.

Снегопад уже осложнил видимость, что создает напряженную обстановку на дорогах. К часу пик пробки могут быть сильнее, чем обычно.

Напомним, что накануне о снегопаде и сложной дорожной ситуации водителей предупреждали и в управлении МЧС по Ленинградской области.