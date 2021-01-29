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Голосовой помощник «Виктория» помогает вызвать врача при коронавирусе в Петербурге

Искусственный интеллект помог сократить время ожидания ответа на линии службы 122
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вызвать врача на дом по телефону 122 помогает робот "Виктория".

Вызвать врача на дом по телефону 122 помогает робот "Виктория".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Городская справочная служба с коротким телефонным номером 122 еще с декабря стала принимать заявки на вызов врача для пациентов с коронавирусом. Однако нагрузка на операторов была высокой и звонившим иногда приходилось подолгу ждать ответа. Теперь это время сократилось почти до ноля, а все благодаря голосовому помощнику «Виктории».

- «Виктория» создана на основе искусственного интеллекта, позволяющего помощнику постоянно обучаться. Уже сейчас она успешно и самостоятельно оформляет более 80% заявок на вызов врача. В случае затруднений вызов переводится на оператора, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Для того, чтобы не ждать ответа живого оператора, звонящий на номер 122 может в тоновом режиме нажать *2 и человека сразу переключать на голосового помощника.

«Виктория» сама задаст вопросы симптомах болезни. И при их наличии оформит заявку на вызов врача на дом. Всего за неделю, с 21 января, роботизированный сервис принял заявки 70 тысяч раз.