На 33% за неделю упало количество пациентов с «ковидом», обратившихся к врачам в Петербурге

Число обращений к врачам упало на треть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число обращений петербуржцев к врачам продолжает падать. По сравнению минувшего четверга к четвергу прошлой недели, количество первичных пациентов, пришедших за помощью, сократилось на треть.

- Отмечается значительное падение количества зарегистрированных обращений пациентов в медучреждения по поводу новой коронавирусной инфекции – снижение составило 33,5% по сравнению с прошлым четвергом, - говорится в информационной справке, которую приводит пресс-служба Смольного.

Вместе с этим, хоть и не такими темпами, снижается объем суточной госпитализации. Количество свободных коек, зарезервированных под больных с коронавирусом, достигло 4576 – это 36,5% от всего коечного фонда (12 538 мест).

Специалисты отмечают, что наблюдается достаточно «отчетливая и устойчивая» тенденция на снижение распространения инфекции. Это дает надежду на спад второй волны коронавируса и возможное возвращение к обычной жизни. Но при соблюдении карантинных мер до того момента.