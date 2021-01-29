Почти семь тысяч: В Петербурге поставлен рекорд по суточной вакцинации от коронавируса

Прививки за сутки сделали почти семь тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый рекорд по суточной вакцинации установлен в Санкт-Петербурге 27 января. За один день «укололись» почти семь тысяч горожан. В это число и те, кто делал прививку первый раз и пациенты, пришедшие на вторичный укол.

- 27 января в Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по числу вакцинированных от COVID-19. За сутки выполнено 6965 инъекций. Из них 5866 человек привиты впервые, 1099 человек - вторично, - сообщает Межведомственный городской координационный совет.

Всего с начала прививочной кампании в Северной столице вакцинировались уже 49 408 человек. Из них 8 860 полностью прошли цикл вакцинации.

На данный момент в городе имеется в свободном доступе 37 734 комплекта вакцины «Спутник-V». Ее ежедневно развозят по прививочным пунктам исходя из заявок от горожан. В ближайшее время ожидается поступление еще нескольких крупных партий препарата.