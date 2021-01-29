Полиция поймала петербуржца, который ограбил кондуктора прямо в трамвае

Пьяный мужчина отобрал сумку с деньгами у кондуктора. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские сыщики нашли и задержали молодого мужчину, который 21 января ограбил кондуктора трамвая. Все произошло в тот момент, когда вагон шел по проспекту Маршала Жукова. Группа нетрезвых пассажиров начала буянить, а когда кондуктор попытался их утихомирить, один из хулиганов вырвал сумку с деньгами и убежал.

- В сумке находилось четыре тысячи рублей. Вместе со злоумышленником были еще двое мужчин и девушка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая, что эпизод попал на камеры наблюдения, установленные в салоне трамвая, а лицо грабителя попало на кадры съемки, найти его было делом техники.

И 28 января у метро «Звездная» подозреваемый попал в руки стражей порядка. Им оказался 27-летний петербуржец по имени Николай, ранее судимый за кражу и разбой.

По статье «Грабеж» мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.