Смольный: вернуться к обычной жизни без ограничений можно при соблюдении мер безопасности

Если петербуржцы будут соблюдать карантинные меры, то вскоре из могут отменить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга пока осторожно, но прогнозируют возможное возвращение к обычной жизни без карантинных ограничений. Это произойдет не сразу и не прямо сейчас, но снижение числа новых случаев коронавируса дает поводы для оптимизма.

- Сейчас наблюдается достаточно отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции. Это позволяет предполагать, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны. При осторожном, продуманном и ступенчатом переходе от противоэпидемического режима к обычному повседневному вероятность подъема заболеваемости невысока, - говорится в ежедневной справке, которую публикует Межведомственный городской штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом в Смольном отмечают, что все шаги следует делать осторожно, а спад пандемии возможен только при использовании горожанами масок и перчаток, а также соблюдении действующих карантинных мер.