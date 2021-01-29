Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет. Фото: кадр из х/ф "Офицеры".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Василия Ланового, который умер вечером 28 января в московской клинике. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

- С прискорбием узнал весть о кончине Василия Семеновича Ланового. Не стало выдающегося артиста, снискавшего по-настоящему всенародную славу. Вместе с ленинградцами — поклонниками таланта Василия Ланового глубоко опечален его кончиной. Выражаю соболезнования семье Василия Семеновича, разделяю боль утраты со всеми, кто знал и любил этого замечательного мастера, - говорится в тексте, который приводит пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, что Василий Лановой был госпитализирован в одну из московских больниц около месяца назад после заражения коронавирусом. Его состояние было тяжелым и артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако днем 28 января пациент впал в кому, а поздним вечером того же дня пришла весть о смерти великого артиста. Василию Лановому было 87 лет.