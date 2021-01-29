Директор филиала петербургского «Водоканала» собрал с подчиненных 5,8 млн рублей под угрозой увольнения

Директор филиала "Водоканала" обирал подчиненных под угрозой увольнения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директор филиала «Водоканала Санкт-Петербурга» попал под уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями из-за поборов с подчиненных. С работников предприятия мужчина собрал ни много ни мало, почти шесть миллионов рублей.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен директор филиала ГУП «Водоканал СПб», который, используя свое должностное положение, дал незаконное указание заместителю директора получать с руководителей подведомственных управлений денежные средства, поступившие им на карту в виде премий, за не привлечение их к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением, - сообщает источник в правоохранительных органах.

С середины ноября 2019 по февраль 2020 года замдиректора ежемесячно собирал деньги и передавал их начальнику. Всего в карман директора филиала легло 5,8 миллиона рублей.

Сейчас в отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.