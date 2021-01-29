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Общество

Более 1,7 тысячи дворников убирают последствия ночного снегопада в Петербурге

В городе снова похолодало 29 января
Лилия КОЗЛОВА
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Более 900 единиц уборочной техники Комитета по благоустройству убирают улицы Петербурга

Более 900 единиц уборочной техники Комитета по благоустройству убирают улицы Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После непродолжительной оттепели, в Санкт-Петербурге в ночь на пятницу, 29 января 2021 года, температура воздуха снова опустилась ниже нуля и выпал снег. Утром на уборку городских улиц и дорог вышли более 1,2 тысячи дворников и 923 единицы техники. Еще около 500 работников ручного труда и 92 машин приводят в порядок сады и парки.

- В четверг днем после предупреждений синоптиков о приближающейся непогоде председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин дал распоряжение дорожным предприятиям провести превентивную обработку дорог противогололедными материалами. В телефонограмме было отмечено, что особое внимание следует уделить состоянию набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, пешеходных переходов и социально значимых объектов, - рассказали в Смольном.

Отметим, что уборка последствий снегопада началась еще ночью. На работу вышли 852 единицы техники и 313 дворников дорожных предприятий.

Комитет по благоустройству просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.