Более 29 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге

Вторая волна коронавируса постепенно идет на спад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 29 тысяч жителей Санкт-Петербурга обследовали за сутки на наличие коронавируса. Это один из самых высоких показателей за последние дни. При этом количество обращений к врачам с признаками «ковида» продолжает снижаться.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29 385 человек. Обработано 3420 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

В городской администрации напоминают, что звонки по короткому номеру принимает и робот-помощник «Виктория». Искусственный интеллект уже обработал около 70 тысяч заявок на вызов врача домой.

Также власти города с осторожным оптимизмом обсуждают возможное снятие карантинных ограничений, так как вторая волна коронавируса начинает снижаться. Но прекращать носить маски и перчатки пока ни в коем случае нельзя, так как это может сорвать положительную тенденцию.