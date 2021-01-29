Движение по набережной реки Мойки в Петербурге перекроют до 20 апреля

Набережную реки Мойки закроют для движения до 20 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 31 января 2021 года закроют движение по набережной реки Мойки в связи с реконструкцией тоннельного канализационного коллектора. Специалисты будут перекрывать улицу поэтапно вплоть до 20 апреля.

- Так, с 31 января по 20 февраля ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки около дома 6-8 по Дворцовой площади. Также с 31 января по 13 марта будет закрыт участок у дома 24, литера А по Мойке, - рассказали в государственной административно-технической инспекции.

Далее с 21 февраля по 3 апреля закроют у дома 40, литера А, и с 14 марта по 20 апреля напротив дома 42, литера А по Мойке. Кроме того, ч 4 по 20 апреля ограничат движения по участку у дома 14 по набережной до Большой Морской улицы.

Отметив, что на это время автомобилистам придется выбирать другие маршруты следования.