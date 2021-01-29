Стадион и тренировочные площадки сохранят в Павловском парке Царского Села

Стадион и тренировочные площадки на территории Павловского парка сохранят Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Павловском парке сохранят стадион и тренировочные площадки. Такое решение в пятницу, 29 января 2021 года, приняла администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, отметив, что спортивные сооружения в Царском Селе очень востребованы местными жителями. Ранее планировалось, что на их месте появятся реставрационные мастерские.

- Здесь проводят бесплатные занятия, как на открытом воздухе, так и в спортивных залах, для людей любых возрастов. Есть большое футбольное поле с профессиональным покрытием, катов площадью более 2 тысяч "квадратов" - все это места притяжения горожан, которые необходимо сохранить открытыми и доступными, - отметил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий.

Было принято решение продлить срок пользования Царским Селом этими объектами. Тем более, что информация о планах убрать спортплощадки, которыми горожане пользуются уже более 10 лет, вызвало резонанс в обществе.