Рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге 29 января 2021 года

Еще более 2,2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После резкого падения, в Санкт-Петербурге снова наблюдается рост интенсивности распространения коронавируса. Так, на пятницу, 29 января 2021 года, прирост оказался на 7,3 процента больше, чем днем ранее. Отметим, что накануне обследование на наличие COVID-19 прошли более 29 тысяч человек.

- На 29 января в Петербурге подтверждено еще 2284 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в городе заразились 329 444 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также за все время эпидемии выздоровели 225 640 пациентов, скончались 9662.

Несмотря на рост числа заболевших, вспышкой это назвать никак нельзя. Наоборот, в Смольном обсуждают возможность снятия ограничительных мер. Правительство отмечает, что все шаги следует делать осторожно, а спад пандемии возможен только при использовании горожанами масок и перчаток, а также соблюдении действующих карантинных мер.