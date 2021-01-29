Предупреждение МЧС: Сильный снегопад надвигается на Ленобласть 29 января 2021 года

МЧС Ленобласти предупредило о надвигающемся сильном снегопаде Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС Ленинградской области в пятницу, 29 января 2021 года, предупредило местных жителей о неблагоприятной погоде - на регион надвигается сильный снегопад. Чтобы избежать множества ЧП, спасатели оповестили граждан с помощью рассылок СМС-сообщений.

- Согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в течение ближайшего времени в Ленинградской области начиная с южных районов, ожидается сильный снег. Возможно осложнение дорожной обстановки, - сообщили в МЧС.

Местным жителям напомнили, что при таких погодных условиях повышается риск ДТП, возможны пробки. Также выход на лед может быть наиболее опасен. Поэтому во время снегопада лучше всего оставаться дома.

Для оказания своевременной помощи гражданам в регионе подготовлены девять мобильных пунктов обогрева. В экстренном случае они могут быть развернуты, там, где это будет необходимо.