Отопление и горячую воду вернули в дома Фрунзенского района Санкт-Петербурга 29 января

На улице Белы Куна восстановили отопление и вернули горячую воду Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всех домах Фрунзенского района Санкт-Петербурга снова тепло и есть горячая вода. Утром в пятницу, 29 января 2021 года, специалисты "Теплосети" завершили ремонтные работы на месте коммунальной аварии на трубопроводе на улице Белы Куна. Отмечается, что технологическое нарушение было устранено с опережением нормативного срока.

- Теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного трубопровода. В 7:10 завершены сварочные работы. Проведена диагностика нового участка и осуществлены необходимые переключения потребителей, - рассказали на предприятии.

Так, с 11:30 часов подача отопления и горячей воды в доме 6, корпус 1, по Белы Куна осуществляется в штатном режиме.

- Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии отопления и ГВС в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за непосредственную подачу теплоносителя, - добавили в "Теплосети".