Еще 51 смерть от коронавируса подтверждена в Петербурге

Смертность от коронавируса в Петербурге увеличилась еще на 51 случай. Фото: Артем КИЛЬКИН

Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России привел новые данные по заболеваемости, выздоравливаемости и смертности за минувшие сутки.

- На утро 29 января в России зафиксировано 19 238 новых случаев заражения инфекцией «ковид-19». 26 204 человека выздоровели, а 534 - скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Петербурге за сутки заболело 2284 человека, вылечилось - 3628, а умер - 51. Всего жертвами пандемии с начала 2020 года в городе стали 9622 пациента. В активном состоянии болезни находятся 94 182 горожанина.

При этом в Смольном отмечают тенденцию на снижение числа заражений и госпитализаций, что дает надежду на постепенное снятие карантинных ограничений и возвращение к обычной жизни. правда, для этого пока придется носить маски с перчатками и соблюдать действующие нормы.