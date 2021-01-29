Двух организаторов несогласованного митинга 23 января арестовали в Санкт-Петербурге

В Петербурге арестовали двух организаторов незаконного митинга Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга арестовала двух человек, обвиняемых в организации несанкционированного митинга, прошедшего 23 января 2021 года. В четверг, 28 января, Дзержинский суд уже рассмотрел административные дела и вынес решение о наказании.

- Один из арестованных - активист. Еще до начала акции он призывал людей учавствовать в митинге на Сенатской площади. Информацию он распространял через канал в одном из мессенджеров, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину задержали по месту жительства утром в день митинга.

Также 23 января на Марсовом поле была задержана петербурженка, которая которая с помощью мегафона призывала граждан к участию в данном мероприятии, а также координировала действия участников в канале в мессенджере.

Суд вынес решение об административном аресте. Мужчина получил 8 суток, женщина - 10 суток.