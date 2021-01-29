Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста Василия Ланового

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Василия Ланового Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 января 2021 года умер один из самых ярких и любимых актеров страны Василий Лановой. Знаменитый капитан Грей из "Алых парусов". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов присоединился к скорбящим и выразил свои соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР.

- Ушел из жизни великий русский артист. Его творческое наследие – колоссально. С именем Василия Семеновича у каждого из нас связаны лучшие образы мировой литературы и любимые персонажи отечественного кинематографа. Роли, сыгранные Василием Семеновичем, стали классикой мирового искусства, символом мужества, благородства и служения идеалам, - сказал Беглов.

Кроме актерских заслуг, Беглов отметил работу Ланового на посту председателя попечительского совета "Бессмертного полка". Артист неустанно работал над сохранением преемственности поколений, исторической правды о Великой Отечественной войне. Многое сделал для усиления ветеранского движения.

Лановой скончался спустя несколько дней после своего 87-летия от коронавируса.