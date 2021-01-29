Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее 7-летней дочери

Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании маленькой девочки. В шестом часу дня четверга, 28 января 2021 года, в отделение МВД Московского района обратилась 29-летняя женщина, мать семилетней школьницы. Она обвинила своего нынешнего мужа в надругательстве над ребенком.

- Из заявления следовало, что женщина с дочерью и мужем живут в квартире дома 66 по проспекту Космонавтов. 25 января с 20:00 до 21:00 38-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отметим, что, по словам женщины, ее муж совершил преступление как раз накануне своего дня рождения.

Подозреваемого задержали сразу же после заявления. В отношении мужчины составили протокол и отправили его под стражу на время расследования. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.