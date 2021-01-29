Маргариту Юдину, пострадавшую от удара полицейского на незаконном митинге в Петербурге, выписали из больницы

Женщину, пострадавшую от удара полицейского на митинге в Петербурге, выписали из больницы / Фото: Команда 29

В пятницу, 29 января 2021 года, из больницы выписали 55-летнюю Маргариту Юдину, которая пострадала от удара полицейского 23 января во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге. Женщину дважды госпитализировали, так как после первой выписки ее состояние ухудшилось. Сейчас врачи сообщают, что все стабильно.

- Маргариту Юдину выписали из Елизаветинской больницы, куда она была госпитализирована в ночь с 26 на 27 января. Ее состояние стабильно, круглосуточного наблюдения в стационаре за ней не требуется. Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь, - рассказал адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

Сотрудник полиции, который ударил женщину в живот, принес ей извинения. Однако Юдина заявила, что собирается писать заявление в следственный комитет.

При этом семьей Юдиной заинтересовалась опека. Глава администрации Луги заявил, что они обязаны проверить условия содержания 15-летней девочки. Также они хотят выяснить, намерены ли старшие дети встать на воинский учет, ведь после возвращения из Германии они этого не сделали.