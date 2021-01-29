В праздничные дни из Петербурга в горный парк «Рускеала» пустят дополнительные поезда

На 23 февраля и 8 марта из Петербурга в Рускеалу пустят дополнительные поезда. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Для удобства пассажиров из Петербурга на праздники в феврале и марте 2021 года в Карелию пустят дополнительные поезда. По специальному расписанию будут курсировать «Ласточка» и ретропоезд «Рускеальский экспресс». Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Так, с 21-23 февраля, а также с 6-8 марта дополнительные «Ласточки» № 827/828 будут оправляться с Финляндского вокзала в 8:31. Прибытие в горный парк в 13:30. Обратно в Петербург поезд уйдет с платформы в 19:20 и прибудет в Северную столицу в 23:59. Стоимость базового билета в одну сторону от 649 рублей.

Также добраться до горного парка можно из Сортавалы - на ретропоезде. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Также 21, 22 февраля и 6, 7 марта в расписании появится дополнительный ретропоезд, пересесть на который можно на станции Сортавала. «Рускеальский экспресс» отправится в сторону горного парка в 13:35. Дорога займет 50 минут (цена билета в одну сторону от 299 рублей).

По маршруту Сортавала — «Рускеала» и в обратном направлении курсирует ретропоезд № 921/922, который отправляется из Сортавалы в 10:40 и прибывает в «Рускеалу» в 11:50. Стоимость от 599 рублей. Из «Рускеалы» поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35.