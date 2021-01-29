Шляхто назвал месяц, когда Санкт-Петербург справится с пандемией

Специалист назвал месяц, когда Петербург справится с пандемией коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто в пятницу, 29 января 2021 года, назвал месяц, когда, предположительно, город может справиться с пандемией. Тогда же, вероятно, и будут сняты все введенные ограничения.

- Мы справились со сложной ситуацией. К середине января она стабилизировалась, в конце месяца улучшилась, - отметил Елин и предположил, - К марту в целом справимся.

Глава оперштаба добавил, что необходимо возвращаться к привычной жизни. Но следует быть осторожными при поездке за границу, чтобы не привезти с собой коронавирус.

Ранее Шляхто рассказал, что по примерным подсчетом коронавирусом в Петербурге переболели около 1,5 миллиона человек - это около 28 процентов населения города. Часть из них перенесла инфекцию без симптомов.