Хорошо, что мы не закрыли школы: Глава центра Алмазова дал прогноз на спад волны коронавируса в Петербурге

"Дети должны учиться в школе". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая волна коронавируса в Петербурге идет на спад. Об этом говорят и показатели оперативных штабов и специалисты, следящие за ситуацией с «ковидом» в стране и городе. Так, по мнению Глава центра Алмазова Евгения Шляхто, к марту вторая волна заболеваемости окончательно сойдет. Если не произойдет ничего неожиданного.

- К концу января ситуация стабилизируется и к марту окончательно спадет. Но опасения на счет роста есть и они должны быть. Мы обязаны это понимать, открывая что-либо. Но надо возвращаться к обычной жизни, дети должны учиться в школах. Это понимают во всем мире. В Питере мы молодцы, что не закрывали во вторую волну школы. Это наше большое достижение, - отметил академик. - Школы закрывать нельзя, дети так не болеют, как взрослые. Комбинированный подход может быть, но переходить на онлайн - нельзя. Ничем хорошим это не заканчивается. Дети должны быть социализированы.

Также Евгений Шляхто отметил, что власти города стремятся как можно быстрее вернуть к обычной работе медицинские стационары, задействованные в приеме коронавирусных пациентов.