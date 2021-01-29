Сосед девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах в Мурино, рассказал о скандалах

22-летняя Ксения погибла в ночь на 25 января. Родные уверены, что это было убийство. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи управления СК России по Ленинградской области разбираются в обстоятельствах гибели 22-летней девушки, чье тело со следами падения с высоты нашли в ночь на 25 января у дома 59 по шоссе в Лаврики в Мурино. Поначалу ЧП списали на несчастный случай, но родные погибшей уверены, что ее убил сожитель, а сосед пары рассказал журналистам о постоянных скандалах за стеной.

- До этого у них уже были скандалы. Поэтому я не придал особого внимания этому, такое бывало и раньше. Потом наутро я уже узнал, что произошла трагедия, - приводят его слова «Невские новости».

По словам мужчины, ранее он уже жаловался в полицию, но на вызов так никто и не приехал, поэтому в этот раз он не стал никуда звонить. Возможно, это было роковой ошибкой.

Известно, что парень погибшей был довольно буйным и скандалил с соседями, включая музыку по ночам. А в ночь трагедии, это зафиксировали камеры наблюдения, избил подругу, что случалось неоднократно.

Дело возбуждено по статье «Убийство».