Пока вариант с болельщиками не рассматривается: ЕВРО-2020 может пройти в Петербурге при пустых трибунах

ЕВРО-2020 пройдет в Петербурге. А вот со зрителями, или без - пока вопрос. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии с 2020 года на 2021-й, но оставивший себе название ЕВРО-2020, может пройти без зрителей. Окончательной позиции на данный момент пока еще нет, все зависит от эпидемиологической ситуации, но пока говорить о допуске зрителей на трибуны - точно рано.

- По мнению главы медцентра имени Алмазова Евгения Шляхто, на данный момент речь о присутствии болельщиков на матче не идет. В связи с эпидемиологической нестабильностью, проведение всех мероприятий запланировано в онлайн-режиме, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, на пресс-конференции, прошедшей 29 января, тот же Шляхто заявил о стабилизации ситуации в Петербурге и необходимости возвращаться к обычной жизни. Однако и коронавирус никуда не денется. Просто люди научатся жить с ним. Помочь сможет вакцинация.

Напомним, что игры ЕВРО-2020 запланированы на июнь-июль 2021 года. Петербург примет три игры группового этапа и четвертьфинал.