Прокуратура Петербурга предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях

Прокуратура Петербурга предупредила об угрозе безопасности из-за массовых публичных акций Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Санкт-Петербурга в пятницу, 29 января 2021 года, предупредила жителей о негативных последствиях, которые могут нести за собой участие в несогласованных массовых мероприятиях. Во время мониторинга интернета, ведомство обнаружило публикации и призывами петербуржцев к участию в массовых беспорядках и акциях 31 января.

- Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - заявили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Напомним, что после незаконного митинга 23 января в Петербурге возбудили несколько уголовных дел из-за нападений на силовиков. Также в городе арестовали двух организаторов акций.