Из Петербурга вылетел первый с начала пандемии рейс в Хельсинки

Аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании Finnair в Хельсинки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 29 января 2021 года, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный с начала пандемии рейс авиакомпании Finnair в Финляндию. Самолетом из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправились 70 пассажиров. Теперь перелеты будут проходить на регулярной основе.

- Для удобства путешественников авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, - рассказали в Пулково.

В пятницу рейс из Хельсинки назначен на 12:05, из Петербурга на 15:00. В выходной рейс их Финляндии - в 16:50, а вылет из Пулково в 19:45 часов. Отмечается, что расписание рейсов организовано так, чтобы путешественники могли удобно стыковать пересадки на другие маршруты.

Напомним, что пока что граница между Россией и Финляндией закрыта минимум до 9 февраля. Исключение - въезд в страну по учебе или работе.