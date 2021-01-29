Жителей Петербурга, получивших посылку с гашишным маслом, поймали на почте

Заказывать наркотики по почте - не самая лучшая идея. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали двух незадачливых жителей Приморского района Петербурга, которые заказали себе немного гашишного масла из заграницы бандеролью. Взяли их прямо на почте.

- В момент получения почтового отправления в помещении отделения связи на Долгоозерной улице оперативники задержали двух 31-летних мужчин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре посылки было обнаружено содержимое - 22,77 граммов масла каннабиса (гашишное масло). Этого объема вполне хватило для возбуждения уголовного дела. Теперь мужчинам, один из которых уроженец Тольятти, а второй – Ростовской области, грозит от 10 до 20 лет за контрабанду наркотиков. Кроме лишения свободы, суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.