Петербуржец забил насмерть подругу из ревности

Житель Петербурга получил 9 лет за убийство сожительницы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении мужчины. Который осенью 2019 года избил свою гражданскую жену до смерти. Причиной поступка обвиняемый назвал ревность. Нет, он не увидел подругу с другим, а заподозрил измену из-а того, что женщина пришла домой сильно пьяной.

- Подсудимый вину признал, указав, что с погибшей он совместно проживал около двух лет. В день произошедшего он, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел к себе домой, где находилась О., которая также была в состоянии алкогольного опьянения, что вызвало между ними конфликт на почве ревности, поскольку он не поверил, что она одна могла выпить так много, что означало, что у нее кто-то был ,- сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сделав такие глубокомысленные выводы, мужчина начал избивать подругу руками и ногами. Остановился лишь тогда, когда женщина потеряла сознание. Тогда агрессор испугался и вызвал скорую. Пострадавшую срочно госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Суд дал ранее судимому петербуржцу девять лет колонии строгого режима.