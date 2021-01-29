На сотрудника Мариинского театра возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского

Сотрудника театра задержали за оскорбления полицейского в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Работник Мариинского театра стал фигурантом уголовного дела после конфликта с полицейским в магазине Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 21 января 2021 года на Садовой улице. Сотрудник полиции пытался поймать мужчину за административное правонарушение. Страж порядка гнался за посетителем, когда на него обратил внимание сотрудник театра.

- При задержании нарушителя уже на улице другой посетитель начал заступаться за задержанного, инициировал конфликт с правоохранителем и начал оскорблять его нецензурной бранью. Более того, в ходе конфликта агрессор высказывал угрозу применения насилия в отношении правоохранителя и толкнул его, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Агрессивным посетителем оказался 32-летний работник Мариинского театра. 29 января на него было возбуждено два уголовных дела за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского.

Мужчину задержали. После этого он принес свои извинения за оскорбление.