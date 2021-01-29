Смольный передал пожарной службе Петербурга 11 новых автомобилей

Петербург передал противопожарной службе 11 автомобилей Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 29 января 2021 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов передал противопожарной службе города 11 новых автомобилей. В том числе на три машины газодымозащитной службы, две из которых разработаны и произведены в Северной столице. По словам губернатора, в этом году город планирует закупить ещё 10 пожарных автомобилей. Это решит проблему замены устаревшей техники на ближайшие 7 – 10 лет.

- Новая, современная техника – это спасённые жизни людей, здоровье и жизнь спасателей. Наши спасатели и пожарные должны быть хорошо экипированы, а их подразделения – оснащены современной техникой. Город передает вам 11 машин, – заявил Беглов.

Передача автотехники состоялась в рамках смотра сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Санкт-Петербурга, обеспечивающих безопасность на водных объектах, а также реагирующих на происшествия техногенного характера и аварии жилищно-коммунального комплекса в зимний период.