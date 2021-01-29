Lego может выпустить конструктор с Бабой-ягой по проекту петербургского художника

Петербургский художник создал концепт конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках. Фото: ideas.lego.com

Всемирно известная компания Lego может выпустить конструктор с избушкой на курьих ножках и Бабой-ягой по проекту художника Артема Бизяева из Санкт-Петербурга. Молодой человек рассказал о своей идее в Twitter и почти сиюминутно стал известен во всей России.

Если набор поступит в массовое производство, то автор получит щедрый бонус. Фото: ideas.lego.com

Суть серии Lego Ideas состоит в том, что любой желающий может придумать свой набор конструктора, загрузить проект на сайт и дождаться одобрения 10 тысяч пользователей. Только после этого конструктор рассмотрит экспертный совет и определит его судьбу – выпускать в массовое производство или нет.

Внутреннее убранство избушки. Фото: ideas.lego.com

- Так! Лего думает, что это все происки злых русских хакеров, и проверяет, все ли было честно. Лол. Произошел набег варягов на Данию! – рассказал о Артем Бизяев о первой реакции компании.

А вот и главные герои набора. Лягушка Вова - не принцесса, как указано в описании. Фото: ideas.lego.com

Добавим, что среди фигурок в наборе есть сама Бабя-яга, кот Баюн, Василиса Прекрасная и лягушка Вова.