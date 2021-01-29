Крупный отель площадью в 15 тысяч «квадратов» построят за 1,1 млрд рублей в Петербурге

Отель Holiday Inn Express построят в Московском районе Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крупный отель площадью в 15 тысяч квадратных метров появится в Санкт-Петербурге. Он расположится на Стартовой улице в Московском районе. Смольный уже выделил участок под строительство, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Земля, естественно, не бесплатная, аренда стоит 1,5 млн рублей в год. Объем инвестиций в проект составит примерно 1,1 млрд рублей.

- Срок строительства – в течение 42 месяцев со дня вступления постановления в силу. Срок действия договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях – 42 месяца, - говорится в постановлении Смольного.

Добавим, что строительство на данном участке ранее признали стратегическим инвестиционным проектом. Отель под брендом Holiday Inn Express будет трехзвездочный и на 150 мест. Также в здании расположится торгово-деловой центр с парковкой.