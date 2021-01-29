Бизнес-центры и гостиница появятся на месте бывшего завода Сан-Галли в Петербурге

Гостиница и три бизнес-центра появятся на месте бывшего завода Сан-Галли на Лиговском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На месте бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли, который располагается на Лиговском проспекте, появятся три бизнес-центра и гостиница. Об этом сообщили в финской компании EKE Group. Разрешение на строительство уже получено, работы начнутся в первом квартале 2021 года. Четырехзвездочная гостиница разместится на участке в 2 гектара, а общая площадь бизнес-центров составит 47 тысяч квадратных метров.

- Компания владеет участком с 2017 года, в декабре 2020 года было получено разрешение на строительство отеля на этой же территории. Три здания, высотностью до 9 этажей, будут выходить окнами на сад Сан-Галли. Одним из принципов при разработке проекта стал эко-девелопмент, - рассказывают в пресс-службе застройщика.

Добавим, что фабрика прекратила свою деятельность больше 20 лет назад. Объем инвестиций в объекты, которые появятся вместо завода, составляет 120 млн евро, что около 11 млрд рублей.