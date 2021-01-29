Новый рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки установили в Санкт-Петербурге

Очередной рекорд по суточному числу вакцинированных от коронавируса установили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировали очередной рекорд по суточному числу вакцинированных от коронавируса. Накануне, 28 января 2021 года, медики сделали прививку 7761 горожанину. Из этого количества 6660 человек получили первую дозу вакцины, а вторую – 1101. Радует и число свободных коек.

- Количество свободных коек достигло 4665 – это 37,2% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего под больных с новой коронавирусной инфекцией развернуто 12538 коек. Массовая вакцинация населения города даст основания надеяться на стихание второй волны эпидемии, как и соблюдение масочного режима и соцдистанции, - сообщается в последнем отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что в городе сняли многие ограничения по коронавирусу с 30 января. Однако масочный режим остается минимум до лета.