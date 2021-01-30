Итоги поисково-спасательных работ за 2020 год подвели в Петербурге

В Смольном рассказали об итогах поисково-спасательных работ в 2020 году в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор побывал на смотре сил и средств всех поисково-спасательных отрядов Санкт-Петербурга. Помогать в случае чрезвычайных происшествий в городе готовы 200 волонтеров. Общая численность добровольцев составляет 635 человек и 13 кинологических расчетов. В список входят такие организации как корпус «Российского союза спасателей», «Объединение добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ», поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и ПСО «Отклик».

Волонтеры услышали благодарность от первых лиц города. Фото: Олег ЗОЛОТО

- МЧС России и его петербургское управление проводят большую работу с волонтерами. Они создали большой отряд нашей молодежи, готовый безвозмездно помогать тем, кто попал в беду. Эти мальчишки и девчонки учатся, а в свободное время спасают людей. Спасибо им! – цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

В качестве подарка спасателям досталась новенькая спецтехника. Фото: Олег ЗОЛОТО

По официальным данным, за 2020 год спасателям поступило 232 заявки о пропаже человека. В ходе выездов общими силами удалось вернуть домой 251 горожанина. Добавим, что после встречи с первыми лицами спасателям подарили специальную автотехнику.