Парк на Елагином острове и еще 38 объектов культурного наследия отреставрируют в Санкт-Петербурге

39 объектов культурного наследия приведут в порядок в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга отчитался, что на этой неделе выдал сразу 39 заданий по ремонту различных объектов культурного наследия, которые находятся на территории города. Реставрационные работы пройдут, например, в парке на Елагином острове.

- Пройдут работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных по следующим адресам: 6-я линия В.О., д. 47, лит. А; 10-я Красноармейская ул., д. 14, лит. А; Бассейная ул., д. 41; Большая Зеленина ул., д. 28, лит. А; Большая Монетная ул., д. 11, лит. А; Володи Ермака ул., д. 2, лит. А; Галерная ул., д. 41, лит. А; Парк «Тихий отдых»; г. Кронштадт, Флотская ул., д. 4 и другие, - передает пресс-служба КГИОП (полный список можно посмотреть на сайте комитета по ссылке – Прим. ред.).

Напомним, ранее в Петербурге решили восстановить один из старейших кинотеатров города – «Уран» на Ярославском проспекте.